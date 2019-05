Opticien Bij Maarten in Emmen is de mooiste van het land

Voor het derde jaar op rij organiseerden NanaWoody&John de wedstrijd. De acht genomineerden worden nauwkeurig uitgezocht door NanaWoody&John, een optiekplatform dat informeert over trends, collecties, innovaties, gezondheid en winkels. Vanaf de bekendmaking van de genomineerden konden klanten stemmen op hun favoriete opticien, waarna Bij Maarten dus als winnaar uit de bus kwam."Gisteravond kregen we het in Amsterdam te horen”, vertelt Mensink met een glimlach van oor tot oor. “Van de meer dan 1.250 winkels hebben we gewoon gewonnen, echt niet te geloven. We waren sinds half acht in de ochtend al in de weer en we waren pas rond één uur in de nacht weer thuis. Erg vermoeiend maar het was het echt allemaal waard. Fantastisch."Volgens Mensink heeft het hele team er jaren naartoe gewerkt. "Sinds de verbouwing heeft het hele team er keihard aan getrokken om het alle klanten naar de zin te maken." Mensink werkt namelijk onder het motto 'gastblijheid'. “We zien graag dat de klanten altijd vrolijk de winkel verlaten. Er wordt vaak een extra stapje gezet om dit te verwezenlijken, daarom zien we deze prijs als een gigantisch cadeau van onze klanten”, vertelt Mensink.Dat de klanten erg blij zijn met hun opticien, illustreerde een oudere vrouw. “Afgelopen weekend, toen de stembus al gesloten was, kwam een trouwe klant van 81 bij ons naar binnen om te vragen of ze ook door middel van brievenpost kon stemmen, omdat ze geen internet had en daarvan baalde."Klanten Rein Grit en zijn vrouw zijn vandaag in de winkel om een nieuwe bril te halen. Zij prijzen niet alleen de kwaliteit. “Ze zijn hier altijd zo hartelijk en aardig. Het is hier ook erg gezellig. Ik drink liever hier een kopje koffie dan bij de Hema.”