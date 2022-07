Gewonde man aangehouden in coffeeshop Emmen, politie doet onderzoek naar toedracht

Een man is vanavond gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door agenten met flinke verwondingen was aangetroffen in coffeeshop Ankara in Emmen. Wat zich binnen precies heeft afgespeeld, moet onderzoek uitwijzen.

De politie kreeg om 18.35 de melding binnen van een vechtpartij in het pand. Agenten gingen de coffeeshop in en troffen een verdachte aan die werd aangehouden. "De verdachte had flinke verwondingen en gezien de medische toestand is het MMT (mobiel medisch team van traumahelikopter, red.) opgeroepen en ter plaatse gekomen. De verdachte is overgebracht naar het ziekenhuis", laat een politiewoordvoerder weten.