Diefstal motoren van camping: werkstraf geëist tegen Assenaar

De eigenaren van de motoren waren twee Roemeense mannen die 9 april zouden gaan racen op het TT Circuit en van tevoren op de camping logeerden. Ze ontdekten de volgende dag dat hun motoren waren verdwenen.Na hun aangifte vond de politie de aanhanger terug bij de Baggelhuizerplas. Daarbij lag een mes, waarmee de spanbanden die over de motoren zaten, waren losgesneden. De motoren waren verdwenen en zijn nooit teruggevonden.De Assenaar ontkende in de rechtszaal dat hij iets met de diefstal te maken had. Volgens de officier van justitie is op camerabeelden van de parkeerplaats bij Witterzomer te zien hoe twee mannen de aanhanger ’s nachts loskoppelen en dat hij een uur later duur een busje met gedoofde lichten wordt meegenomen. Dat busje komt op zeven punten overeen met het busje van de jongen Assenaar. Ook zat er schade op zijn busje die precies paste bij de schade op de auto die naast de aanhanger geparkeerd stond. Volgens de man was zijn busje al beschadigd toen hij hem kocht.Een vriend van hem heeft verklaard dat de twee wel samen op de camping zijn geweest die nacht en een buurtgenoot van de jonge verdachte vertelde de politie dat hij vlak na de diefstal soortgelijk motoren had gezien bij het huis van de man. Ook straalde zijn telefoon in de nacht van de diefstal drie verschillende masten in Assen aan.Dat alles bij elkaar levert volgens de aanklaagster genoeg bewijs op dat de Assenaar een van de daders is. Ze wil ook dat de man bijna 16.000 euro schadevergoeding betaalt aan een van de twee gedupeerde Roemenen. Zijn kameraad moet later nog voor de rechter verschijnen.De advocaat van de jonge verdachte noemde het bewijs erg vergezocht en vroeg vrijspraak. Op 11 juni hakt de rechtbank de knoop door.