Teuthoek verzorgingshuis Kornoeljehof omgetoverd naar het Vries van de jaren zestig

Het is weer gezellig in zorgcentrum Kornoeljehof in Vries. De gezamenlijke ruimte, ook wel 'teuthoek' genoemd, is omgetoverd naar het centrum van Vries van de jaren zestig en dat valt goed in de smaak bij de bewoners.

"Deze gevels zijn van het dorp Vries. Die hebben we gefotografeerd en toen gefotoshopt. Vervolgens hebben we ze aangepast aan deze omgeving. Het zijn de werkelijke gevels van Vries", aldus projectleider Albert de Graaff.Ook het winkeltje van meneer Engberts is naar het zorgcentrum verhuisd. Bewoners kunnen hier wat boodschapjes doen. Bij de biljarttafel is een grote foto geplaatst van het café, alles om de mensen zich thuis te laten voelen. "Herkenbaarheid, dat ze zich prettig voelen. Hun vroegere omgeving weer zien", zegt De Graaff.Om het zorgcentrum laagdrempeliger te maken is de balie verdwenen en is er een koffiecorner voor in de plaats gekomen. Inclusief gastvrouw die de hele dag aanwezig is. Zorgmanager Mathilde Mulder ervaart een groot verschil met twee maanden geleden."Sindsdien zitten ze hier ook veel aan de tafel. Begint 's ochtends al met de koffie en spelletjes doen. Ook hebben we daardoor weer veel meer vrijwilligers aan kunnen trekken omdat het toch een boel gezelligheid brengt", zegt zorgmanager Mathilde Mulder.Zorgorganisatie Interzorg is al op meerdere vestigingen bezig om de ruimtes zo aan te kleden dat de bewoners zich er meer thuis voelen. Zo worden de kamerdeuren bijvoorbeeld overgeplakt met stickers van de deuren van hun oude woonhuis.