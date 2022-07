Andringa met volleybalheren ondanks nederlaag naar kwartfinales Nations League

De Nederlandse volleybalheren, met Robbert Andringa uit Assen in de selectie, hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Nations League.

De Nations League is een jaarlijks volleybaltoernooi waaraan zestien landen deelnemen. Het toernooi bestaat uit twee rondes en in de eerste ronde spelen alle landen twaalf wedstrijden. De beste acht teams gaan vervolgens door naar de finaleronde; een knock-outschema. De nummer één van de eerste ronde speelt daarin tegen de nummer acht, de nummer twee tegen de nummer zeven, enzovoort.

Gisteren verloor Nederland, waar Andringa in de basisploeg startte, met 3-0 van Italië. Desalniettemin is dat genoeg om naar finaleronde te gaan. Nederland eindigt de eerste ronde namelijk als achtste en speelt daardoor op 20 juli tegen de winnaar van de eerste ronde. Daardoor wacht wederom een confrontatie met Italië.

De 32-jarige Andringa behoort na de eerste ronde bij de beste 'diggers' van het toernooi. Dat is de verdedigende speler die als het ware naar de bal toe duikt om te voorkomen dat die de grond raakt. Dat is Andringa - die iedere wedstrijd heeft gespeeld - tot dusver 72 keer gelukt. Daarmee staat hij in de de top-5 beste 'diggers'.