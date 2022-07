Wat is er aan de hand met de populariteit van de Drentse vlag?

Reclame voor de vlag

Als je praat over de promotie van Drenthe, dan praat je over Marketing Drenthe: "De Friese vlag is altijd al het meest populair geweest van alle provincievlaggen. Friezen zijn van nature erg chauvinistisch. De Groningse vlag (en het chauvinisme in Groningen) heeft een enorme opmars gemaakt door de aardbevingsproblematiek. Sinds 2014 is de verkoop van deze vlaggen flink gestegen en is de vlag dus in flink meer huishoudens aanwezig. In Drenthe en ook de meeste andere provincies zie je dit veel minder", zegt Miranda Horstman van Marketing Drenthe.

Marketing Drenthe zet wél vol in op de tweede vlag van Drenthe, dat is een vlag om het toerisme en de recreatie te promoten. Een rode vlag, met in witte letters 'Drenthe' er op geschreven. Maar die letters, dat is zijn niet zomaar letters: "Het zijn Van Gogh letters. In het handschrift van Van Gogh. Toen de schilder in Drenthe was heeft hij brieven verstuurd, waarin hij Drenthe ook noemde. Precies die letters hebben we gekopieerd, in hetzelfde handschrift dus, en dat is nu onze Drentse Van Gogh-vlag."

Minder Drenthe-merchandise

De Van Gogh-vlag, om hem zo maar even te noemen, wordt vooral gebruikt om aan te geven dat ergens een toeristisch of recreatief bedrijf is. Het is een heel herkenbare vlag, omdat hij opvallend rood is met de witte letters.