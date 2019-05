Verdachte fatale roof in Hoogeveen ook gepakt voor beroving in Almere

Er liep al een tijdje een onderzoek naar betrokkenheid van de Haagse Alifu W. bij de beroving in Almere, maar nu is hij dus ook aangehouden. Al is volgens De Leon nog niet duidelijk welke rol hij bij het misdrijf heeft gespeeld.In november 2017 werd een Chinese man in Almere gedwongen in een auto te stappen. Daarin werd hij bedreigd met een vuurwapen en moest hij geld aan de daders geven. Na een tijdje werd hij weer uit de auto gezet. Over de buit is nog niks bekend. Volgens De Leon kan W. via een auto die bij de zaak werd gebruikt en telefoongegevens aan het misdrijf worden gelinkt. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de Haagenaar. is opgepakt. De man zat al vast in verband met wat er op de avond van 18 oktober afgelopen jaar in Hoogeveen gebeurde.Volgens het Openbaar Ministerie beroofde W. daar, samen met twee medeverdachten met eveneens Chinese roots, de 45-jarige Encheng Wang. Hij was de eigenaar van Chinees restaurant Lotus. Nadat Wang was beroofd, kwam hij om het leven toen de auto van de verdachte Hagenaar keihard tegen een muur aan het Kaaplaantje achter het Hoogeveense restaurant reed. Omdat Wang de auto van de verdachte vasthad, belandde hij hard op de grond. Hij stierf ter plekke. Alifu W. belandde buiten de auto en raakte zwaargewond.Advocaat De Leon houdt vol dat geen sprake was van een beroving, maar van een geldruil. W. kwam die avond vanuit Den Haag naar Hoogeveen om een groot contant geldbedrag in euro’s op te halen bij Wang. In ruil daarvoor zou hij hetzelfde bedrag in yuans laten overmaken op de Chinese rekening van de restauranthouder. Dat is nooit gebeurd, waardoor de Hagenaar volgens De Leon hooguit kan worden verdacht van oplichting.Het onderzoek naar wat er in Hoogeveen precies is gebeurd en wat ieders rol was, loopt nog. Dat geldt ook voor het onderzoek naar de beroving in Almere. Volgens De Leon bekijkt het Openbaar Ministerie mogelijk ook nog of W. gelinkt kan worden aan de beroving van weer een andere Chinese man in Amstelveen.Voor half juli vindt er bij de rechtbank in Assen voor de derde keer een tussentijdse zitting plaats. Naar verwachting wordt dan meer duidelijk.