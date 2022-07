Drentse weggebruikers opgelet: zuidelijke ringweg Groningen wekenlang gesloten

Weggebruikers uit onze provincie die wekelijks via de A28 of A7 gebruikmaken van de ringweg in de stad Groningen, moeten tot minimaal eind augustus rekening houden met mogelijke omleidingen. Sinds vanochtend 06.00 uur is de zuidelijke ringweg in Groningen in beide richtingen afgesloten vanwege nieuwe wegwerkzaamheden.