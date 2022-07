Reconstructie Valtherschans krijgt vorm: 'Geweldig, een vestingdorp'

Opening

Het plaatje is prachtig. "Je moet ervanuit gaan dat al het landbouwgrond dat je hier om je heen ziet vroeger moeras was. De Valtherdijk was de enige verbinding met het Klooster in Ter Apel en dus was dit een belangrijk knooppunt. Vandaar dat hier destijds de Valtherschans is verrezen", verklaart De Waal Malefijt.

Momenteel wordt dus de laatste hand gelegd aan de grondwerkzaamheden. 3 september zal tijdens het Feestweekend Valthe al een officiële opening zijn van de schans. "Dan laten we de bewoners zien hoe dit is ontstaan en vertellen we nog eens het verhaal van de Valtherschans", zegt de voorzitter. Is het dan al helemaal af? Nee. Fase twee moet dan namelijk nog beginnen en dat behelst de aankleding.

Uniek item

"Denk maar aan een verharding van het binnenterrein, toeristische informatieborden en een kabouterpad. Ons beeld is om samen met de gemeente Borger-Odoorn de Valtherschans te binden met het dorp. Dat willen we bijvoorbeeld bereiken door middel van een wandelpad vanaf Café Het Perron tot aan de schans, zodat mensen het terrein zo op kunnen lopen."