'Diepste excuses' aan nabestaanden genocide Srebrenica, die pleiten voor nieuw onderzoek

Volgens Ollongren had de internationale gemeenschap beloofd om de mensen in de enclave te beschermen. "In de veronderstelling dat het genoeg zou zijn. Ook Nederland deed daaraan mee, met de beste intenties", zei de minister in Potocari. Ze zei het leed van de nabestaanden niet te kunnen wegnemen. "Maar wat we wel kunnen doen is de herinnering recht in de ogen kijken."