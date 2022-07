Veldrijden verdwijnt definitief uit Gieten

De Internationale veldrit van Gieten stopt definitief. Het lukt Stichting Wieler Promotion Oostermoer niet om een losse veldrit te organiseren. De oorzaak: een gat in de begroting.

Dit lukt niet. Met het vervallen van de status Superprestige verviel ook de jaarlijkse toezegging van een live-uitzending van de wedstrijden. Hierdoor kwamen ook de televisiegelden te vervallen en de Belgische sponsoropbrengsten. "Een live-uitzending betekent meer sponsoren, en betere renners en meer publiek", zegt secretaris Jantienus Warners. De organisatie kon geen tv-zender bereid vinden om de wedstrijd in Gieten uit te zenden en dat zorgt voor een gat in de begroting.

De Superprestige veldrit was jarenlang een begrip en onlosmakelijk aan Gieten verbonden. Ruim tweehonderd vrijwilligers zijn bij het evenement betrokken. Wat de organisatie met deze groep vrijwilligers gaat doen is niet bekend. Het bestuur gaat hierover in gesprek met de vrijwilligers.