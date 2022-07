Foutje, bedankt: gemeente legt puin boerenblokkade per ongeluk op land van boer

Henk Fikkert keek vrijdag vreemd op toen hij een blik op zijn terrein wierp. Daar lag ineens allemaal puin en dat was niet van de boer zelf afkomstig. "Ik gok dat het zo'n twintig kuub was", zegt de eigenaar van Akkerbouw en Loonbedrijf Fikkert in Wijster. Al snel werd duidelijk waar het vandaan kwam. Het was puin dat vrijdag door boeren met trekkers werd gebruikt om de toegangswegen naar afvalverwerkingsbedrijf Attero bij de Col du Vam te blokkeren.

De boeren protesteerden daar vrijdag de hele ochtend en middag als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Met grind en puin, en hun trekkers, blokkeerden boeren alle toegangswegen naar het afvalverwerkingsbedrijf. Nadat de boeren de blokkade hadden opgeheven, moest het puin ook opgeruimd worden. De gemeente nam dat voor haar rekening, maar door een fout kwam dat puin op het land van Fikkert terecht.

Fikkert zelf spreekt liever over een foutje. "Je moet het niet groter maken dan het is", zegt hij nuchter. En hij wil vooraf één ding duidelijk maken: "Respect voor de burgemeester." Die stond vanochtend ineens bij hem op de stoep. Cees Bijl kwam zijn excuses maken namens de gemeente. "Kan gebeuren", was ook de boodschap die de agrariër aan Bijl meegaf. "We hebben elkaar een hand gegeven. Zijn excuses heb ik uiteraard aanvaard."

Asbest

Eigenlijk kan Fikkert er nu wel om lachen. "Ach, en vrijdag ook wel, toen de gemeente met shovels het puin van de weg af kwam vegen." Zelf was Fikkert er toen niet. "Ik kreeg een telefoontje dat er ineens van alles op ons terrein werd geschoven. Toen ben ik erheen gereden. Ze vertelden dat ze aan het schoonmaken waren. Ja prima, maar die troep hoef je natuurlijk niet op mijn terrein te knikkeren. Het zal wat worden als iedereen hier zomaar z'n afval komt dumpen. Zeker als het ook nog eens verontreinigd is."

De boeren hadden over het puin linten getrokken met 'gevaar voor asbest'. Volgens de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe is er hoogstwaarschijnlijk geen sprake van asbest, mar voor de zekerheid zijn er extra monsters genomen om het helemaal uit te sluiten.

Excuses

De gemeente Midden-Drenthe zegt dat het vrijdag tijdens het opruimen van de blokkade 'niet helemaal goed is gegaan'. Fikkert schat op zijn beurt in dat er nauwelijks sprake is van schade. "Maar er komt nog een ambtenaar om dat allemaal te bekijken en op te nemen." De gemeente heeft al wel toegezegd alle schade te zullen vergoeden.