Lhee krijgt een camperpark

De gemeenteraad van Westerveld heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan."In de hele zuidoosthoek heb je geen camperpark. Deze mooie plek tussen de es van Lhee en de bosrand van het Dwingelderveld is prima om nieuwe camperaars te trekken. We willen ons gaan richten op camperaars die archeologie en agro-toerisme leuk vinden", legt de boer uit Lhee uit. "Ik ben ervan overtuigd dat we een markt gaan aanboren die nu hier niet bediend wordt."Bloemerts, die het druk zat heeft met zijn werk als voorman van boerenbelangenorganisatie LTO Noord, is niet van plan om straks de hele dag zelf op het terrein rond te lopen. "Ik wil ook nog weleens op een trekker kunnen zitten of zelf met mijn gezin op vakantie." Dat kan ook, want volgens Bloemerts zijn camperaars veelal zelfvoorzienend en doen heel veel digitaal, zoals reserveren en betalen.Het camperpark komt tussen het Fletcher Landhotel De Borken en de boerderij van Bloemerts. Voor de nodige energie worden tweeduizend zonnepanelen gebouwd op de voormalige voeropslag van de boerderij.Er zijn in de zogeheten voorontwerpfase veel reacties geweest van mensen die zich zorgen maakten over deze ontwikkeling. De zorg zat 'm voornamelijk in 'toevoeging van recreatieterrein aan een krimpende markt', de exacte locatie en de ontsluiting van het terrein.Maar Bloemerts denkt dat andere campings die ook camperplaatsen hebben alleen maar mee zullen profiteren van de nieuw ontwikkeling. Pasen 2020 moet Stee in Lhee open gaan.