Waterpolojeugd Meppel naar Eredivisie: 'Straks komt PSV op bezoek'

Volop fanatisme bij waterpoloclub De Reest in Meppel. Daar wordt hard getraind, want komend seizoen gaat het jeugdteam Onder-15 een compleet nieuwe uitdaging aan.

Trainer Richard Kamphuis kijkt trots het zwembad in naar zijn jongens. "Deze jongens die hier in het water liggen, daar gaan we volgende week mee Eredivisie spelen: het landelijke niveau." De Meppelers, allemaal in de leeftijd van 13 of 14 jaar, gaan in de competitie tot 15 jaar aan de slag. "We gaan kijken of we deze uitdaging aankunnen met elkaar. De grootste verenigingen van Nederland gaan we hier straks ontvangen in Bad Hesselingen. Dat is wel fantastisch."

Het gaat al langere tijd goed met de vereniging. Zelfs in coronatijd nam het ledenaantal toe. Dat resulteert in een lichting die niet meer thuis is op regionaal niveau. "Ze zijn dik kampioen geworden", vervolgt Kamphuis. "Dan heb je het over uitslagen van 25-0. Wedstrijden waarbij ze in de tweede helft met een speler minder in het water liggen, om het voor de tegenstander nog enigszins leuk te maken. Daarin merk je dat er in de regio niet veel meer te halen is."

Zwemwater tekort

De club heeft één euvel. Waar andere Eredivisieteams wel vijf of zes keer kunnen trainen, blijft het bij De Reest voorlopig bij twee avonden. Meer ruimte kan zwembad Hesselingen het team niet bieden. "Het bad is fantastisch", weet Kamphuis. "Maar heel veel verschillende doelgroepen willen gebruik ervan maken. Dat maakt de beschikbaarheid ingewikkeld, het is altijd passen en meten wat de mogelijkheden zijn."

Omdat de jeugdelftallen van grote clubs als PSV Eindhoven en ZPB Barendrecht bijna tien keer meer trainingsuren maken, zijn de verwachtingen getemperd. "Ik denk dat we alles verliezen", zegt Kamphuis met een vrolijke twinkeling in zijn ogen. "Dat gaat gebeuren. Maar ik heb liever dat ze alles verliezen dan dat ze alles zo makkelijk winnen als afgelopen jaar. Wellicht verliezen we zo'n wedstrijd tegen Barendrecht met 25-1. Een half jaar later spelen we weer tegen ze, dan wordt het wellicht 18-1. Dan halen we een overwinning op onszelf. Dat is waar het ons om te doen is."

Emmen en Groningen

De club benadrukt dat het niet alleen voor Meppel is. Heel Noord-Nederland moet ervan profiteren. "Er zijn vandaag twee spelers uit Emmen op de training. Er komen ook spelers uit Heerenveen en Groningen", vertelt Fabian Compagner van de technische commissie. "Het project om Eredivisie te gaan spelen is niet alleen op onszelf gericht. We willen ook clubs in de regio een uitvalsbasis kunnen bieden om een keer Eredivisie-niveau mee te kunnen spelen."