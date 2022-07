Opnieuw Zuid-Amerikaanse aanwinst voor Emmen

De kudde vicuña's in Wildlands heeft er een nieuw gezicht bij gekregen. De kameelachtigen maakten vorig jaar hun opwachting in het dierenpark en nu is er voor het eerst een vicuña-veulentje geboren. Dat gebeurde voor de ogen van het publiek in het Serenga-deel van het dierenpark.

Vicuña's zijn in het wild alleen te vinden in het Andesgebergte in Zuid-Peru, West-Bolivia, Noordwest-Argentinië en Noord-Chili. In Wildlands leven sinds 2021 twee jonge vicuñamerries met één hengst. Of de pasgeborene een hengst of een merrie is, is nog niet bekend.