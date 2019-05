Midden-Drenthe wil maatregelen tegen branden Attero

Gemeentebelangen, onder aanvoering van Jan Jonker, diende daartoe tijdens de raadsvergadering van vanavond een motie in, die de steun kreeg van alle politieke partijen en het college van burgemeester en wethouders. Gemeentebelangen zei bezorgd te zijn over de veiligheid en gezondheid van de omwonenden van Attero.De voltallige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders willen dat de provincie vaart maakt om Attero op te roepen om afvalbranden in de toekomst te voorkomen. Ook vraagt Midden-Drenthe om vergoeding van gemaakte kosten die zijn gemaakt om eerdere branden te bestrijden. Verder wil de gemeente dat de provincie de branden onder de aandacht brengt bij de landelijke inspectie. Daarnaast wil Midden-Drenthe dat de gemeente zijn licht opsteekt bij andere gemeentes die te maken hebben met soortgelijke branden, zoals de gemeente Hengelo.Volgens burgemeester Mieke Damsma is er geen aanleiding nader onderzoek te doen naar de branden. “We gaan uit van broei als oorzaak van de branden. De burgemeester wees erop dat Midden-Drenthe eigenlijk niets heeft te zeggen over Attero; de provincie gaat over de vergunning van de afvalverwerker.Attero heeft dit jaar een nieuwe fabriek in gebruik genomen voor het recyclen van plastic. Of er een verband is tussen de nieuwe fabriek en de branden, is niet bekend. Attero zegt nu 24 duizend ton plastic afval per jaar te verwerken.