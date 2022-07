De vakantie is nog maar net begonnen, maar de parken zitten al zo goed als vol

Het is een gezellige drukte bij vakantiepark het Hof van Saksen in Nooitgedacht. Het is maandag en dat betekent wisseldag. In de ochtend checken de mensen uit die hun vakantie er op hebben zitten, in de middag komen de nieuwe gasten aan. Het park zit behoorlijk vol met vakantiegangers en nu nog een boerderijtje boeken voor de komende weken kun je met recht een uitdaging noemen.

"We zitten voor 90 tot 95 procent vol", vertelt general manager Eric van der Heijden. "Er kan dus nog geboekt worden maar wij zijn zeer tevreden over het bezettingspercentage. Dus kom maar op deze zomer."

Na twee coronajaren weet ook de buitenlandse toerist Drenthe te vinden. Sterker nog, er zijn zelfs vakantiegangers uit Curaçao, Australië en Koeweit neergestreken in Nooitgedacht. Tot grote verbazing van Van der Heijden. "Onze markt is echt Nederland, Duitsland, België en een beetje Engeland. Dus dat ze nu vanuit Curaçao of Australië deze kant op komen is wel bijzonder. Dat hebben wij nog nooit meegemaakt, maar wel mooi om te zien."

Vol geboekt

Afgelopen weekend kreeg het midden van Nederland vakantie, de rest van het land volgt de komende weken. Toch is het al een paar weken druk op de vakantieparken want de Belgen en de Duitsers zijn al twee weken vrij. Dat zien ze ook bij Westerbergen in Echten. "We hebben nog wel wat huisjes vrij, maar dan gaat het om een paar nachtjes", vertelt mede-eigenaar Jules Klein. "Als je nu nog een week of zelfs twee weken wilt boeken bij ons dan heb je echt pech. We zitten al zo'n twee weken vol en dat loopt door tot het einde van de zomer."