Op pad in de natuur: omgeving Hoogeveen

Aan de rand van de stad ligt in het noordwesten het nieuwe natuurgebied Oude Kene. Iets verderop bevindt zich de boswachterij Ruinen. Ten zuidoosten van Hoogeveen staan de bossen van het Hollandsche Veld.Natuurgebied Oude Kene is pas tien jaar oud. Het is een recreatiegebied met meerdere functies. In tijden van wateroverlast kan hier 170.000 kubieke meter water opgevangen worden. En er ligt een rietfilter dat de overstort uit de Hoogeveense wijken op natuurlijke manier reinigt.Het Oude Diep loopt door dit natuurgebied. Grote delen van deze van oorsprong kronkelende beek zijn in de vorige eeuw rechtgetrokken. Sindsdien is dit weer deels ongedaan gemaakt. Zo ook in Oude Kene, waar de beek dankzij de nieuwe kronkels 2,5 kilometer langer is geworden.In de jaren dertig was er behoefte aan hout om de mijnen in Limburg te stutten. Op meerdere plekken in Drenthe, waaronder in de boswachterij Ruinen, werden daarom naaldbossen aangelegd. In Ruinen ging het om 1.200 hectare met vooral Japanse lariksen, sparren en dennen.Tegenwoordig oogst Staatsbosbeheer hier nog steeds hout. Maar er is ook aandacht voor meer diversiteit: open plekken blijven open zodat inheemse soorten hier kunnen opkomen. Dode bomen blijven staan en liggen. Zij dienen als voedsel voor wormen, kevers en spinnen en als schuilplaats voor marters, hazen en bunzings.De bossen van Hollandsche Veld horen tot de oudste in Drenthe. Na afloop van de turfwinning in dit gebied zijn de bossen aan het begin van de negentiende eeuw aangeplant. De voedselarme en kletsnatte grond was namelijk niet geschikt voor landbouw.Ten tijden van de turfwinning werden hier wijken aangelegd; waterwegen die bedoeld waren voor de afwatering en ontsluiting van het gebied. De wijken zijn er nog steeds. Op sommige plekken ligt het water wel drie meter lager dan het omringende bos. In het bos zijn koningsvarens te bewonderen en oeverzwaluwen te beluisteren. Misschien laat zelfs een ijsvogel zich zien.Heb je zin om een van deze natuurgebieden te verkennen? Trek dan je wandelschoenen aan en volg een van de volgende routes. Deze wandelroute van vier kilometer laat de verschillende aspecten van Oude Kene zien.In de boswachterij Ruinen heb je keuze uit meerdere routes van twee tot bijna zes kilometer. Hier vind je ze allemaal. Voor een indruk van de bossen van Hollandsche Veld volg je deze wandelroute van zes kilometer.