Data- en biobank Lifelines verlaat Groningen voor Roden

Wethouder Henk Kosters is blij met de komst van het bedrijf. "Dit is een meer dan mooie aanvulling op de andere bedrijven waarbij Medtech en Healthy Ageing centraal staan. De afgelopen jaren hebben al meerdere Medtech bedrijven zich in Roden gevestigd."Lifelines organiseert onder andere onderzoeksrondes waarbij er van circa 167.000 vrijwillige deelnemers in Noord-Nederland allerlei data en lichaamsmaterialen worden verzameld. Het doel is te ontdekken hoe mensen in de toekomst gezonder oud kunnen worden."De eerste twee onderzoeksronden hebben we vanuit Groningen georganiseerd, maar ons pand van het UMCG heeft een nieuwe bestemming gekregen", legt manager Marcel Bruinenberg van Lifelines uit. In totaal verhuizen 45 medewerkers mee naar de nieuwe locatie in Roden.