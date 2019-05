Motorclub Hells Angels verboden door de rechter

Motorclub Hells Angels, met een afdeling in Emmen, wordt in Nederland verboden. Dat oordeelde de rechtbank in Utrecht woensdag. Het Openbaar Ministerie wilde de Hells Angels in Nederland laten verbieden omdat de motorclub een cultuur heeft van geweld die de veiligheid en de rechtsstaat in Nederland in gevaar brengt.

Begin maart werd de zaak inhoudelijke behandeld. Toen zei het Openbaar Ministerie dat de Hells Angels zich intimiderend en vaak gewelddadig laten zien in de samenleving. "De agressieve wijze waarop die zich afsluit voor overheidscontrole creëert een subcultuur van wetteloosheid", motiveerde het OM het verzoek.Het is wereldwijd voor het eerst dat de Hells Angels totaal verboden worden. In andere landen, waaronder Duitsland, zijn wel lokale chapters (afdelingen) verboden maar niet de hele club.Een eerdere poging van het OM om de Hells Angels te laten verbieden, strandde tien jaar geleden. Andere motorclubs werden wel al eerder verboden, zoals Satudarah en Bandidos. Voor Satudarah werd dat verbod in hoger beroep weer teruggedraaid.Hells Angels werd in 1948 in de Verenigde Staten opgericht door vooral oud-militairen. Ongeveer veertig jaar geleden kwam de club officieel naar Nederland. In 2014 maakte de club bekend een chapter te starten in Emmen.