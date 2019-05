Jeugd uit India op bezoek bij leerlingen Emmen

Vier dagen verblijven de Indiase jongeren bij leeftijdsgenoten in Emmen. Ze volgen samen lessen maar gaan ook de Nederlandse cultuur proeven.De jongeren hebben onlangs een bezoek gebracht aan waterdorp Giethoorn. Ook gaan ze naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Gesprekken en debatten over maatschappelijke en politieke onderwerpen behoren ook tot het programma."Leerlingen ontdekken dat er veel meer perspectieven in de wereld zijn dan die van hun zelf. Ze zien dat wat voor hun heel gewoon is, voor jongeren uit andere landen echt heel bijzonder kan zijn", vertelt Marcel Mulder, docent aardrijkskunde en initiatiefnemer.Jongeren bewust maken van de verschillen lukt goed. Terwijl het in Nederland bijna 20 graden is, wandelen de gasten met oorwarmers en winterjassen door Klazienaveen. "Toen we ze een glas water uit de kraan gaven schrokken zij zich wild. Bij hun is water uit de kraan giftig en drinken ze alleen water uit flessen", legt leerling Niels Lankhorst uit. Deze week neemt hij uitwisselingsscholier Rupesh Bhasti onder zijn hoede.Rupesh is onder de indruk van de infrastructuur in Nederland: "Bij ons zijn alle wegen zo hobbelig. Hier is het echt vlak, prachtig". In januari gaat de klas uit Emmen op bezoek in India. "Geen idee wat ik daarvan moet verwachten", sluit Niels af.