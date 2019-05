Er moet meer getrouwd worden in Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe werden in 2018 nog 118 huwelijken voltrokken. Met name als het gaat over betaalde huwelijken is in de afgelopen jaren een sterke daling te zien. "Het is een landelijke trend dat er minder getrouwd wordt, maar het viel ons ook op dat we in vergelijking met andere gemeenten veel geld vragen. Dat moest veranderen", licht burgemeester Mieke Damsma toe.Het huwelijk in het stadhuis in Beilen wordt daarom goedkoper en er wordt meer aandacht besteed aan de sfeer. "We hebben geen monumentaal gemeentehuis dus moeten we op een andere manier mensen aanspreken. Zo hebben we een bubbelpakket in het leven geroepen waarin mensen na afloop het glas kunnen heffen en de mogelijkheid voor een 'rewedding' bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum of een andere bijzondere gelegenheid. Het moet gewoon een mooie dag in je leven zijn."