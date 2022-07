Via Amerika, Italië en Ibiza je diploma ophalen: het gebeurde op het CS Vincent van Gogh in Assen

Met Jan Airlines naar Amerika en dan via Italië en Ibiza naar Nederland om daar je diploma te ondertekenen. Zo zag de diploma-uitreiking van 118 leerlingen van het Vincent van Gogh college locatie Salland in Assen eruit. Het is voor het derde jaar op rij dat het Vincent van Gogh geen traditionele schoolzaal met een toespraak van de directeur had.

Bij binnenkomst kregen de leerlingen hun boardingpas om zo samen met hun reisleider de verschillende landen te bezoeken. Te beginnen in Amerika met een traditionele hotdog, daarna door naar Italië waar een lekkere gelato klaar stond. De laatste tussenstop Ibiza, om daar te kunnen genieten van een mocktail. Terug naar Nederland om onder toeziend oog van de mentor en de familie het diploma te ondertekenen. En als klap op de vuurpijl was er een eindfeest met tropische invloeden.

'Voor herhaling vatbaar'

Het is niet de eerste keer dat het Vincent van Gogh op deze originele manier een diploma-uitreiking houdt. Vorig jaar was er een kermis en het jaar daarvoor een drive-through. Nederlands docente Marije Rodewijk denkt er niet over om ooit weer terug te gaan naar een schoolzaal met een toespraak van de directeur. "We krijgen elk jaar zoveel positieve reacties, dus willen we hiermee doorgaan. De leerlingen hebben vier jaar lang heel hard gewerkt en verdienen een bijzondere avond. Ze mogen echt even in het zonnetje gezet worden. En voor ons is het ook elk jaar weer een feestje."

De leerlingen die volgend jaar eindexamen doen, gaan in ieder geval ook een feestje tegemoet. Maar hoe dat eruit komt te zien, dat weet Rodewijk nog niet. "Volgend jaar staan we hier weer en hebben we een nieuw spektakel bedacht. Dan gaan we aan de diploma-uitreiking weer een mooie draai geven. Maar terug naar de schoolzaal met de directeur, dat komt er voorlopig niet in."

Ontspannen sfeer

Voor de leerlingen en hun ouders was de uitreiking een verassing, vertelt een van de trotste ouders. "De verwachting was anders, namelijk een grote zaal met mensen. Maar dan krijg je dit voorgeschoteld en iedereen geniet. Dit geeft echt een ontspannen en informele sfeer. Echt goed gedaan van de school."

Ook de leerlingen zijn blij met deze vorm, vertelt een van de geslaagden. "Echt super. Veel leuker dan in een zaal zitten. Dat vind ik altijd zo saai. Hier is het goed geregeld, je krijgt een hapje en een drankje. Super gezellig." Nu is het voor de leerlingen tijd om weer een stapje verder te gaan in hun leven en ook daar hebben ze zin in.