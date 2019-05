Nationaal Park Drentsche Aa zoekt jonge aanpakkers

"We leiden de kinderen op tot ambassadeurs van het nationaal park", aldus André Brasse, senior projectleider bij IVN. "We namen ze mee de natuur in en leren ze van alles. Ook gaan we op bezoek bij relevante partijen zoals het waterschap, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse Landschap."Eén zaterdag per maand gaan de Junior Rangers op pad. "Afhankelijk van het thema gaan we bijvoorbeeld sporen zoeken, survivallen of op bezoek bij een waterleidingsbedrijf. Het is eigenlijk een combinatie van een natuurclub en de padvinderij", vertelt Brasse.Het streven is om met een groep van tien à twintig Junior Rangers te beginnen. Brasse: "Dit is het eerste jaar, we gaan rustig beginnen." In de zomer wordt het programma afgesloten met een kamp en er is jaarlijks een internationaal uitwisselingskamp. De kosten van het programma zijn vijftig euro.Het nationale park doet haar best om jongeren te betrekken bij de natuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat natuureducatie op jonge leeftijd de houding ten opzichte van de natuur op latere leeftijd beïnvloedt. Bovendien komen kinderen tegenwoordig steeds minder buiten in de natuur.