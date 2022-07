Boerenactie bij gemeentehuis Roden, Noordenveld spreekt steun uit

Zo'n dertig boeren boden vanavond een brief aan de Noordenveldse politiek aan. Hierin wordt de gemeente gevraagd om achter de boeren te staan en de stikstofplannen die nu voorliggen, van tafel te vegen.

Over dat laatste heeft de gemeente Noordenveld geen zeggenschap, maar volgens Erik Emmens (afdelingshoofd van LTO in Noord-Drenthe) kan het wél een signaal afgeven. "We kunnen samen met de gemeente kijken welke uitdagingen er nu liggen", zegt Emmens. "Dan kun je een gebiedsgerichte aanpak maken voor de problemen die nu voorliggen. De problemen moet je samen - met boeren, de politiek én de gemeente - aanpakken."

Koffie

Om aandacht te vragen voor de wensen van de boeren, werd het parkeerterrein voor het gemeentehuis geblokkeerd met trekkers. Raadsleden en bezoekers van het gemeentehuis konden alleen nog lopend en per fiets de ingang bereiken.

Geheel onverwachts kwam de actie van de boeren niet. De gemeenteraad werd vooraf op de hoogte gebracht en bijna de voltallige raad stond de boeren dan ook op te wachten met koffie. Over het ontvangst had Emmens (zelf boer in Zeijen) niets te klagen. "Dat was perfect", zegt hij. Ook over de reactie vanuit de gemeente is hij te spreken, "De burgemeester heeft aangegeven achter ons te staan en het niet eens te zijn met het huidige beleid."

Rust

Emmens wil met de actie rust creëren in een verhit debat. Het gemeentehuis blokkeren met trekkers, vindt hij niet tegenstrijdig. "Soms moet je een beetje lawaai maken om weer in rustig vaarwater te raken."

"Het leek ons handig om dit op een avond van een raadsvergadering te doen. Dan heb je direct de aandacht van de politiek", vervolgt Emmens.

Wat kan de gemeente?

Kirsten Ipema, die als wethouder onder meer landbouw in haar portefeuille heeft, noemt het gesprek met de boeren voor het gemeentehuis vanavond 'goed'. "Hier staan boeren die echt willen veranderen en op een duurzame manier aan de slag willen", aldus Ipema. "Maar zij willen dat samen doen en dit niet van bovenaf opgelegd krijgen."

Ipema denkt dat de gemeente Noordenveld vooral moet kijken waar het kan bemiddelen tussen boeren en overheid. "We kunnen kijken of we partijen bij elkaar kunnen gaan brengen."

Toekomst in Nederland

De macht van de gemeente blijft daarin beperkt. "Als gemeente kunnen we moeilijk zeggen dat de plannen die ons opgelegd worden niet haalbaar zijn en moeten worden bijgesteld. Maar we kunnen wel er op aandringen dat de aanpak van het stikstofprobleem van onderop gebeurt."

LTO-afdelingshoofd Emmens wil vooral in gesprek blijven. "Polderen hoort bij ons land. Of zoals we in Drenthe zeggen: naoberschap. Doe het met elkaar en ga om tafel. Je zag vanavond veel jeugd bij onze actie. Zij willen een toekomst in Nederland en dat moeten we samen veiligstellen."

Motie