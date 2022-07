Wat vind jij: Op drukke plekken moet het mondkapje weer verplicht worden

Nu het aantal coronabesmettingen de laatste weken is gestegen, moet minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid 'zijn verantwoordelijkheid nemen'. Die oproep doen 'betrokken burgers en deskundigen'. Vooral op drukke openbare plekken, zoals in essentiële winkels en het openbaar vervoer, zou volgens de groep weer beschermingsmaatregelen moeten gelden om zo de kwetsbaren in de samenleving te beschermen.