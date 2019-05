Geen Cycling Valley, maar woningen bij Vrijetijdsboulevard Roden

Dat is de intentie van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet hier nog over beslissen en het bestemmingplan moet nog worden aangepast.De bezoekersaantallen van de zogeheten Vrijetijdsboulevard in Roden nemen de laatste jaren af. Met het faillissement van kampeerhal de Vrijbuiter werd, zoals de gemeente Noordenveld het beschrijft: 'de kwetsbaarheid van dit gebied nog eens onderstreept.'Het plan was om een groot fietsenwinkelcentrum ('Cycling Valley') te bouwen op het braakliggende stuk grond tegenover de kampeerhal, maar dit gaat niet door. Volgens projectleider Reint-Jan Auwema was dit plan te omvangrijk. "En we vonden te weinig grote partijen die mee wilden doen."Auwema: "Het is jammer. Het kostte veel tijd en energie en ik geloof nog steeds in het succes van een fietsenwinkelcentrum." De projectleider en oud-wethouder van de gemeente sluit niet uit dat iets vergelijkbaars alsnog ergens anders verrijst. "Maar dan in kleinere vorm." Of dat ook in Roden gebeurt, kan Auwema niet zeggen.Ook wethouder Henk Kosters erkent dat het niet is gelukt het gebied een economische impuls te geven. "Dus laten we die ontwikkeling even vergeten en er woningbouw van maken. Want daar is wel vraag naar."Er worden twee scenario's uitgewerkt, die direct omwonenden in juni op een informatieavond kunnen bekijken. Het plan is dat op het terrein tegenover de kampeerhal tenminste veertig woningen komen.