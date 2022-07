Gemeentehuis Beilen vanavond open voor 'informeel gesprek' met boeren

Het gemeentehuis in Beilen is vanavond het domein van de boeren. Niet voor een nieuw protest, maar de agrariërs mogen in een informele setting in gesprek met raadsleden, wethouders en burgemeester Cees Bijl van Midden-Drenthe. "Het belangrijkste vinden wij dat we er staan voor onze inwoners, ook voor de agrariërs", vertelt wethouder Rico Schans van Midden-Drenthe.

De boeren kwamen eind juni al langs bij het gemeentehuis in Beilen om hun onvrede te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Toen was er volgens Schans geen mogelijkheid om hen het woord te geven. En met de zomer voor de deur staan er ook geen commissievergaderingen meer op het programma. "En om ze toch een spreekkanaal te geven en hun emoties te uiten, hebben we besloten tot deze avond."

Statafels

De avond is informeel. Schans: "Statafels, papieren erbij. Wellicht komen er nog wat ideeën voorbij. We zorgen ervoor dat de zorgen worden door gecommuniceerd richting de provincie en het Rijk."

De uitvoering van de stikstofplannen ligt bij de provincies, zo is het plan van het kabinet. Toch kan Midden-Drenthe best wel wat betekenen voor de boeren, meent wethouder Schans. "We kunnen duidelijk aangeven wat de emotie en gevoelens zijn. Daarbij kunnen we als gemeente in de toekomst ook ondersteunen bij eventuele gebiedsplannen en dat soort zaken. Maar dan lopen we al vooruit op de situatie. Nu is het vooral goed om met elkaar in gesprek te blijven."

Er zijn tot dusverre twintig boeren die komen. Agrariërs uit Midden-Drenthe die willen komen, moeten zich aanmelden. Schans: "Zodat we na afloop ook kunnen aangeven wat eruit is gekomen."