Aantal nieuwe bedrijven in Zuidoost-Drenthe blijft achter

Na Delfzijl en omgeving (+ 0,2 procent) kwamen er in Zuidoost-Drenthe, met 1,3 procent, het minste aantal bedrijven bij. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het eerste deel van 2019 vergeleek met vorig jaar.Zeeuws-Vlaanderen is de enige regio in Nederland waar het aantal vestigingen van bedrijven daalde, in plaats van steeg (-1,6 procent).Herman Idema van ondernemersvereniging VPB Emmen is niet zo onder de indruk van de cijfers. "Ik zie liever dat bestaande bedrijven groeien, dan dat er allemaal nieuwe bedrijfjes bij komen." Volgens Idema gaat het juist goed met ondernemingen in Zuidoost-Drenthe. "Kijk bijvoorbeeld naar Tejin Aramid. Dat bedrijf investeert miljoenen, wat ook weer banen oplevert in Emmen."Volgens Idema is het ook niet gek dat het aantal nieuwe vestigingen in bijvoorbeeld een provincie als Noord-Brabant hoger ligt dan in Drenthe. "Kijk naar een bedrijf als Philips, dat nieuwe productiehallen bouwt. Of bijvoorbeeld Wehkamp bij Zwolle. Gaan daar veel mensen werken? Nee. Is het een nieuwe vestiging van een bedrijf? Ja."Daarnaast ziet Idema dat bedrijven tegenwoordig niet meer verhuizen binnen Nederland. "Als ze verhuizen, dan gaan ze naar het buitenland."Idema vertelt dat bedrijven in de regio Emmen de laatste jaren steeds meer verdienen. "De bijdrage van de regio aan het bruto binnenlands product van Nederland blijft groeien. Dus gaat het goed in de zuidoosthoek? Ja. Bestaande bedrijven breiden uit, dat spreekt vertrouwen uit in de regio."De directeur van ondernemersvereniging VPB Emmen stelt wel dat het altijd beter kan met bijvoorbeeld de verkoop van kavels. "Natuurlijk kunnen er altijd bedrijven bij." Idema benadrukt nog maar eens dat het wat hem betreft niet snel genoeg kan gaan met de verdubbeling van de weg E233, tussen de snelweg A31 en het Duitse Cloppenburg. "Want natuurlijk is dat goed voor de bedrijvigheid in Emmen en omstreken.""Op dit moment zijn we in de regio Emmen op zoek naar heel veel personeel. Er zijn heel veel vacatures, op zowel mbo-, hbo-, als universitair niveau."