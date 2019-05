Ex-organisator verspreidt verkeerde info over afgelasting Hemelvaartsmarkt Gieterveen

Door toedoen van de ex-organisator staat op meerdere plekken op internet dat de markt niet doorgaat. Dat klopt volgens de huidige organisatie niet.De afgelopen jaren was de organisatie in handen van een Drents bedrijf dat meerdere markten en publieksevenementen organiseert. De Activiteiten Vereniging Gieterveen (AVG) wilde niet langer verbonden zijn aan het bedrijf van de vorige organisator.Dat wilde de AVG niet omdat de man is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Ook is het bedrijf een aantal keren failliet verklaard. "Toen hebben we onszelf afgevraagd of we opnieuw met een andere partij in zee zouden gaan of de organisatie zelf gingen oppakken", vertelt de voorzitter van de stichting markten Gieterveen. "We hebben uiteindelijk voor de tweede optie gekozen."Volgens de voorzitter probeert de vorige organisator roet in het eten te gooien. "Deze meneer roept op sociale media dat de markt niet doorgaat. Dat is onzin. Hij is op zijn pik getrapt en wie alles heeft verloren, kan rare dingen doen", zegt de voorzitter.De Hemelvaartmarkt is één van de meest bezochte markten van Noord-Nederland. Bij goed weer kwamen er in het verleden weleens meer dan 30.000 bezoekers op af.De ex-organisator was nog niet bereikbaar voor commentaar.