Honderden huurwoningen Woonconcept in Assen overgenomen

Ruim driehonderd huishoudens in Assen krijgen een nieuwe verhuurder. Per 1 november doet Woonconcept de woningen over aan woningcorporaties Actium en Woonservice.

In totaal verhuurt Woonconcept bijna 11.700 woningen, vooral in gemeenten als Meppel, Hoogeveen en Steenwijkerland. "Dit betekent dat we in Assen minder aanwezig en actief zijn voor onze bewoners, dan in de rest van ons werkgebied", legt bestuurder Nicole Peeters uit. "Daarom zijn wij op zoek gegaan naar partijen die deze rol beter kunnen vervullen. Met Actium en Woonservice hebben we deze partijen gevonden."