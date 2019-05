Scholieren maken jurken van afvalmateriaal

De leerlingen hebben zelf etalages ontworpen met jurken. "Terwijl de dames jurken hebben ontworpen waren de jongens druk met het timmeren en behangen van de etalages. We doen dit in het kader van de expositie Sprezzaturra die vanaf zondag in Assen te zien is. We hebben Italiaanse schilderijen in onze etalages hangen die aansluiten bij deze tentoonstelling", legt Karin Kingsma uit, docente kunstvakken.Bijzonder is dat alle jurken voornamelijk van afgedankte producten zijn gemaakt. Een jurk van sleutels, macaroni of oude kranten, alles wordt gebruikt voor de creaties.Extra opvallend is de jurk van Renske de Vries. "Ik heb een jurk gemaakt voor mijn verongelukte oma. De jurk hangt vol oude foto's. Hoe lager de plek op de jurk, hoe ouder ze wordt. Je volgt haar levensverhaal dus in de jurk. Ze ging bijvoorbeeld heel graag met opa op vakantie", vertelt Renske terwijl ze naar een foto wijst.