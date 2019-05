Geen dioxine vrijgekomen bij brand Attero

Er is geen verhoogd gehalte dioxine gemeten in de buurt van afvalverwerker Attero in Wijster. Dat meldt de Veiligheidsregio Drenthe na onderzoek door het RIVM. Dat betekent ook dat de voorzorgsmaatregelen zijn ingetrokken.

Zondagochtend rond 5 uur ontstond brand in een afvalberg bij Attero . Na een paar uur had de brandweer de afvalbrand van ongeveer 150 bij 60 meter onder controle. Omwonenden kregen het advies om uit voorzorg de ramen en deuren gesloten te houden.Direct na de brand heeft het RIVM onderzoek gedaan. Er werden metingen gedaan van zogeheten veeg- en grasmonsters aan alle kanten van de brand. Nu is dus duidelijk dat er geen verhoogd dioxine-gehalte is gemeten.De afgelopen dagen waren voorzorgsmaatregelen van kracht. Zo moesten kippen binnengehouden worden, en mocht er niet begraasd worden in de omgeving. Die maatregelen gelden nu niet meer.Maandag zei boerenorganisatie LTO Noord nog dat het aantal afvalbranden bij Attero onacceptabel hoog is. LTO eist stappen om het grote aantal branden tegen te gaan. Zondag was de zesde afvalbrand in de afgelopen maanden: vijf bij Attero en een bij het bedrijf Noblesse.