Krijgt Assen met een Knarrenhof een soort minidorpje?

We proberen een soort minidorpje te bouwen. Peter Prak

Vanavond is er in De Bonte Wever een informatiebijeenkomst. "We hebben al twee keer van locatie moeten veranderen, omdat zo veel mensen geïnteresseerd zijn", vertelt Peter Prak, de initiatiefnemer. Vanavond komen er volgens hem zeker honderdzestig mensen.Ondanks de grote belangstelling is een Knarrenhof in Assen nog lang geen zekerheid. "Dat is iets waar we bijna altijd op stuiten. Het enige probleem dat een Knarrenhof heeft, is de locatie. Veel gemeenten hebben geen plek." Wel benadrukt Prak dat Assen openstaat voor zo'n hof en dat de gesprekken constructief zijn. "De gemeente wil ons graag helpen waar dat kan."Prak heeft het liefst een hofje van twintig huizen met maar één woonlaag, maar daar is in Assen geen ruimte voor. "De plek waar we nu naartoe willen is kleiner. Daarom willen we twee of drie woonlagen bouwen."Anders dan het woord 'knarren' misschien doet vermoeden, is een Knarrenhof niet specifiek bedoeld voor ouderen. "Het accent ligt doorgaans wel op 60-plussers, maar ook twintigers en dertigers mogen zich aanmelden", vertelt Prak. "We willen jong en oud en arm en rijk door elkaar hebben. Het moet een hofje zijn met meerdere generaties, want veel mensen willen juist die leeftijden door elkaar hebben." Prak hoopt dat in het mogelijke Knarrenhof in Assen in zes van de twintig huizen jongere mensen gaan wonen.Mocht zo'n Knarrenhof er in Assen komen, dan maak je er niet zomaar aanspraak op. Nee, er wordt wel iets van de bewoners verwacht. "Er wordt heus niet van je verwacht dat je met een teiltje warm water en een washandje naar de buurman gaat om hem te wassen", verduidelijkt Prak. "Je moet bijvoorbeeld denken aan het uitlaten van de hond of het doen van boodschappen als er iemand ziek is."Naoberschap is dus belangrijk. "Je tekent ook een soort sociaal contract", legt Prak uit. "Mensen worden er dus wel op geselecteerd." Prak en zijn collega's van de Stichting Knarrenhof blijven ook betrokken. "We kijken of het goed gaat en ook of er voldoende privacy is. We willen namelijk voorkomen dat het een soort commune wordt. We proberen gewoon een soort minidorpje te bouwen."Ondanks de vele tientallen initiatieven en de honderden (zo niet duizenden) geïnteresseerden, is er nog maar één plek in Nederland waar een Knarrenhof inmiddels is gerealiseerd: Zwolle. En daar gaat het volgens Peter Prak erg goed. "De mensen zijn er heel gelukkig", aldus Prak. "Er is veel gezelligheid, maar ook wel privacy."Ook in Zwolle komt naoberschap tot uiting, zeker bij verdrietige situaties. "Ook in een Knarrenhof heb je geen eeuwig leven. We hebben daar inmiddels twee sterfgevallen gehad. Maar hun partners vertelden mij dat ze blij waren dat het in het hofje gebeurde. Ze zeiden: 'Iedereen kent ons hier. Mensen helpen en steunen ons en nemen ons mee op een uitje'. De mensen zitten in een klein dorpje bij elkaar, dat helpt."De bijeenkomst vanavond in De Bonte Wever in Assen begint om 19.30 uur. In de zaal is ruimte voor zo'n 250 personen, dus er kunnen nog enkele tientallen mensen bij. Vooraf aanmelden is trouwens wel verplicht. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@knarrenhof.nl.