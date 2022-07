Voor tiende jaar op rij tijgermug gevonden bij bandenbedrijf in Assen

Bij een bandenbedrijf in Assen is voor het tiende jaar op rij de Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt het platform Stop Invasieve Exoten, dat de muggencijfers bijhoudt.

Dat er bij het bedrijf in Assen tien jaar achter elkaar toch tijgermuggen worden gevonden, bewijst volgens hem dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) niet handhavend optreedt. Daarom heeft het platform bij de rechtbank in Amsterdam een rechtszaak aangespannen tegen de overheid. Stop Invasieve Exoten sleepte de NVWA al eerder voor de rechter om de tijgermug en won die zaak. Bij het Asser bedrijf was niemand in de gelegenheid om te reageren op de kritiek van het platform.