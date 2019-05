Sterk sociaal vangnet bespaart Midden-Drenthe veel geld

Het is het tweede jaar op rij dat de gemeente Midden-Drenthe vanwege meevallers binnen de wmo - en beschermd wonen-regelingen de jaarrekening positief afsluit. Volgens wethouder Jan Schipper is het niet zo dat verkeerd begroot wordt. “We bieden goede zorg op een goede manier.”Hij verwacht dat het positieve saldo, van 769.000 euro, de komende jaren nodig zal zijn. “Het sociale domein komt steeds meer onder druk te staan. Kijk bijvoorbeeld naar ontwikkelingen rondom huishoudelijke hulp. Het overschot gaat nog wel naar beneden en dat kunnen we hopelijk met dit bedrag straks opvangen.”Schipper denkt dat het sociale vangnet in de gemeente ervoor zorgt dat minder mensen een beroep hoeven te doen op grote kostenposten in de zorg. “We hebben veel voorzieningen zoals dorpshuizen, welzinswerk, Sport- en cultuurorganisaties die een goed ‘voorliggend veld’ zijn. Daar mogen we echt trots op zijn.”Ook burgemeester Damsma ondersteund die theorie. Als voormalig inwoner en wethouder van Maastricht ziet ze tussen de stad en het platteland grote verschillen. “Het naoberschap in Midden-Drenthe vormt een goed vangnet. Daardoor kunnen problemen goed opgevangen worden voordat gebruik moet worden gemaakt van andere voorzieningen. Ik bezoek veel stellen van bijvoorbeeld 60-jarige huwelijken en iedere keer valt het me weer op hoe gezond en vitaal de mensen zijn.”Ook cijfers van het wmo-klanttevredenheidsonderzoek en de jeugdmonitor bevestigen dat de gemeente Midden-Drenthe op het gebied van preventie hoog scoort. In Midden-Drenthe wordt meer dan 40 procent van de jeugdhulp door het wijk- of buurtteam geleverd, terwijl dit in de rest van de gemeenten in die provincie minder dan 10 procent is. De jeugdhulp die door een wijk- of buurtteam wordt uitgevoerd, bevindt zich vaak op de grens tussen het voorkomen van problemen, preventie, en de hulp bij problemen, jeugdhulp.Desondanks heeft de gemeente Midden-Drenthe op jeugdzorg nog wel 1,7 miljoen tekort. “We verwachten daarvan nog een aanvulling vanuit Den Haag, maar waarschijnlijk zal dat niet alles dekken”, vertelt Schipper.