'Meer onderzoek nodig naar effecten gaswinning in Westerveld'

Het Canadese bedrijf Vermilion wil namelijk gas winnen in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid. Het bedrijf onderzoekt nog welke van de negen mogelijke locaties daarvoor het meest geschikt zijn. Voordat er een besluit valt, moet eerst onderzocht worden wat de effecten zijn op de natuur, het landschap, cultureel erfgoed en archeologie. Die resultaten komen te staan in het milieueffectrapport, dat nu door de commissie onder de loep is genomen.