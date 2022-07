'Beeld van Jodentransport vanuit Westerbork klopt niet'

De trein is symbool van deportatie en vernietiging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historicus en voormalig directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork Dirk Mulder gaat in zijn nieuwe boek in op de transporten naar het Oosten. Het leverde nieuwe inzichten op.

"Synoniem voor Westerbork in de oorlogsperiode was de trein. Deze bepaalde het leven in het kamp", schrijft Mulder in Buitengewone Transporten, Deportaties van Joden, Roma en Sinti uit Nederland, 1940-1945, dat vandaag is gepresenteerd in het herinneringscentrum. "In de nacht voorafgaande aan een vertrek, de zogenoemde transportnacht, werden de namen van de gevangenen voorgelezen die zouden worden abtransportiert. De volgende morgen vertrok de trein met veel sissend geluid. En zo bepaalden staal en stoom het levensritme van iedere gevangene."

Maar de trein is een symbool voor tal van verschillende verhalen. Want niet ieder transport is hetzelfde. "Het beeld dat er is van de transporten, is vooral gebaseerd op de grote transporten naar Sobibor in het voorjaar en de zomer van 1943", vertelt Mulder. Hierbij doelt hij op het beeld van grote transporten waarbij twee- of drieduizend mensen tegelijk worden weggevoerd in goederenwagons. "Dat beeld is over alle transporten heen geschoven. Maar afhankelijk van de periode, groep, bestemming en het oorlogsverloop zijn transporten verschillend geweest."

Sluipende weg

In het boek schetst Mulder hoe de Joden in Nederland steeds harder worden aangepakt na de bezetting door nazi-Duitsland. Van administratieve sancties tot aan de razzia's en uiteindelijk de grootschalige transporten. "Het was een sluipende weg die de bezetter bewandelde bij de Jodenvervolging", legt Mulder in het boek uit. Kamp Westerbork wordt een geoliede deportatiemachine, vanuit hier worden 107.000 Joden, Sinti en Roma gedeporteerd, 102.000 van hen worden vermoord.

Mulder kwam tot een belangrijke ontdekking tijdens de research voor zijn boek. "Meer dan 60 procent van de transporten is met een personenrijtuig gegaan, zelfs naar Sobibor. Dat is duidelijk een nieuw inzicht. De eerste transporten gingen met goederenwagens, dat stuitte op kritiek, ook van kampcommandant Albert Gemmeker", zegt Mulder. Gemmeker wilde koste wat kost onrust voorkomen in het kamp. "Hij achtte dat geen juiste manier van vervoer en wilde dat er personenrijtuigen werden ingezet. In de loop van de oorlog kwam er steeds minder materieel beschikbaar. Toen werd er vaker gebruik gemaakt van goederenwagons."

En dat was volgens Mulder niet uitzonderlijk. "Ook soldaten die naar het front moesten werden in goederenwagons vervoerd. Maar soms was het beter om met vijftien mensen met alle ruimte in een goederenwagen te zitten, dan in een overvol personenrijtuig." Het beeld dat veewagens werden ingezet is volgens Mulder onjuist. "Die zijn niet gebruikt. Het gaat altijd om goederenwagons, met name voor kwetsbare producten die niet nat mochten worden." Het beeld van veewagons is ontstaan doordat het wegvoeren van Joden vaak werd vergeleken met veetransporten.