Djammen: Op je 72ste een plaat uitbrengen

Hun gezamenlijke project heet 'The Hopbees' en aan het einde van de zomer moet de samenwerking een plaat opleveren.Hofmann maakte altijd al muziek, maar nog niet eerder een plaat. Tot nu. "Ik ging een keer in Zwolle naar een café, The Living Room heet dat, dat was een songwritersgilde", vertelt Hofmann. "Daar mocht je dan een paar nummers doen. En daar kwam ik de heren tegen", doelt hij op de vier jonge muzikanten, met wie hij samen de plaat aan het opnemen is bij Neo Music van John en Nienke Geuzinge in Bovensmilde.Hofmann is een groot liefhebber van de jaren zestig muziek. Dat sluit mooi aan bij het genre waarin Neo Music zich gespecialiseerd heeft: country en folk. Ook de vier jonge muzikanten kunnen hun ei daarin kwijt. Het verschil in leeftijd is groot, maar de muziek verbindt, vinden de heren. "Het zit nog maar in de fase van de mix, maar ik ben al ontzettend tevreden", zegt Hofman over de opgenomen liedjes.Eind september moet de plaat verschijnen en wat er daarna gebeurd zien ze wel. "Ik heb nog wel materiaal voor twee cd's na deze", lacht Hofmann.