Jordi Warners: gedreven radiotalent uit Emmen

Jordi Warners is pas 23, maar nu al een ervaren radiomaker. Zijn loopbaan voerde hem van RTV Emmen via SimoneFM naar SLAM!, en nu naar de grote zender Qmusic. Hij werd in de categorie aanstormend talent al twee keer genomineerd voor de Marconi Award, een belangrijke radioprijs.Jordi kon lullen als Brugman, vertelt Vos. "Hij had zeker altijd zijn babbeltje klaar. Zonder onzin te verkopen, dan. En hij houdt van snelle radio." Daarmee bedoelt Vos strakke overgangen tussen platen, een goede flow vinden. Dat is voor Warners belangrijker dan 'personality'.En een aparte, dus. "Radiomensen zijn apart, hè. De gedrevenheid is groot, ook bij Jordi." Die gedrevenheid bleek onder meer toen Vos hem een keer belde om in te vallen. Maar Warners liet het betaalde werk lopen, omdat hij als vrijwilliger bij RTV Emmen met het Glazen Huis bezig was. "Bij ons kon hij wat verdienen door in te vallen, maar geld vond Jordi niet zo interessant. De liefde voor het vak wint het dan."De loopbaan van Warners kent tot nu toe alleen de hoogste versnelling. Na zijn tijd bij RTV Emmen en SimoneFM ging hij achter de schermen werken bij Radio 538. De volgende stap was SLAM!, en nu dus QMusic.Zendermanager Dave Minneboo van Qmusic laat weten: "Met Jordi halen we een veelzijdig radiotalent naar Qmusic. Hij is jong, maar heeft al veel ervaring en weet als geen ander hoe hij multimediaal in contact kan staan met de luisteraars. Hij is 'down to earth' en past goed bij het DNA van Qmusic."Warners is vanaf juni elke zaterdag en zondag te horen. Samen met Hila Noorzai maakt hij een programma van 15 tot 18 uur.Het is het zoveelste radiotalent uit Emmen en omstreken dat doorstroomt naar de landelijke radio. Bij Qmusic treft Warners straks nog twee ex-collega's van SimoneFM: dj Martijn Biemans en nieuwslezer Anton Spier.En er zijn meer Drentse radiomakers landelijk te horen. Bert Haandrikman uit Borger zendt uit op Radio 5, en daarvoor jarenlang op Radio 2. En Jorien Renkema van 3FM maakte haar debuut bij RTV Emmen, en ging via RTV Drenthe naar het landelijke podium.