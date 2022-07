'Scherpste' beelden van vroege universum: 'Zou je buitenaards leven kunnen vaststellen?'

De WhatsApp-groep van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) ontplofte vannacht toen de James Webb-telescoop de verste en scherpste beelden ooit van het vroege universum publiceerde. Volgens ruimtevaartagentschap NASA laat de foto duizenden sterrenstelsels zien, waarmee je 13 miljard jaar terug in de tijd kunt kijken.

"Het vorige paradepaardje van de NASA kon dat niet bieden. Met deze nieuwe telescoop kunnen we echt dingen waarnemen in het universum die we eerder niet konden zien", zegt Ramon Navarro van NOVA.

NOVA is het samenwerkingsverband van de sterrenkundige instituten van meerdere universiteiten en werkt ook vanuit het Astron-gebouw in Dwingeloo. Een deel van de James Webb-telescoop is in Drenthe bedacht en ontwikkeld.

Cruciaal onderdeel uit Drenthe

Aan boord van de telescoop zit een instrument, genaamd de MIRI. Dat is ontwikkeld door Europa en de Verenigde Staten. Europa maakte de hardware van het instrument. Specifiek in Drenthe werd de zogeheten medium-resolution-spectrometer ontwikkeld. Navarro legt uit wat dat inhoudt: "Het is eigenlijk een soort regenboogmaker", vertelt hij. "De spectrometer splitst licht in alle kleuren die er zijn. Daarmee kunnen we veel herleiden, bijvoorbeeld de snelheid van dingen die zich door het universum bewegen." Ook kan met infraroodstraling teruggekeken worden tot aan het ontstaan van het universum.

Volgens Navarro is het onderdeel dat bij Astron wordt gemaakt cruciaal. "Absoluut, geen twijfel over mogelijk", stelt hij. "Het is een ding van ongeveer een meter groot." Maar even simpel alleen een apparaat in elkaar schroeven was het niet. "Dat klinkt misschien zo, maar het is hier bedacht, ontwikkeld en getest. Allemaal in Drenthe." Daarna werd de spectrometer opgeleverd aan de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Daar is de telescoop in samenwerking met de NASA gemaakt.

'Nieuwe kijk op ons universum'

Het eerste beeld in kleur dat door de Webb-telescoop werd genomen werd onthuld op een persconferentie met de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. Biden noemde het beeld en het werk van de telescoop "een nieuwe kijk op ons universum." Navarro sluit zich daar bij aan. "Je ziet op de foto eigenlijk een cluster van sterrenstelsels. Als je het beeld in de volledige resolutie downloadt, dan kun je inzoomen en zie je nog veel meer."

De James Webb is op eerste kerstdag gelanceerd. Hij is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble, die zijn einde nadert. Eind januari, na ongeveer een maand vliegen, kwam de James Webb aan op zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. Na aankomst daar zijn alle systemen getest en werden de instrumenten aan boord afgekoeld, een ervan tot een temperatuur van 266 graden onder nul. Ook zijn de spiegels afgesteld. Die bundelen het licht dat uit het heelal komt en sturen het naar de meetinstrumenten.