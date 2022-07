'Vullen van gasopslag bij Norg kan alleen als bewijslast voor schade bij NAM komt te liggen'

Gaat de gasopslag in Norg verder gevuld worden, dan moet de bewijslast bij schade weer bij de NAM liggen. Daar pleit de provincie Drenthe voor, in een brief die ze naar de staatssecretaris heeft gestuurd.

"Ik hoor geluiden dat de opslag voor 95 procent gevuld gaat worden. Dan ga je echt naar de grenzen toe", vertelt Tjisse Stelpstra, provinciebestuurder. Voor de gasopslag bij Norg geldt dat er 6 miljard kubieke meter gas gevuld mag worden. Momenteel is het echter gevuld voor zo'n 4 miljard. "We kennen allemaal de internationale ontwikkelingen", verwijst hij naar gascrisis. Er ligt dan ook een advies vanuit de Mijnraad aan het kabinet om de gasopslagen met spoed volledig te vullen. Zo moeten problemen in de winter voorkomen worden.

Daar is bij de provincie best wel begrip voor, maar ze komt wel met een strenge voorwaarde. De bewijslast bij schade moet bij de NAM komen te liggen. Nu is dat niet het geval rondom de gasopslag. Nu moeten inwoners aantonen dat de schade door de gasopslag komt. Eerder lag die bewijslast juist wel bij de NAM, maar dat is teruggedraaid. Een besluit dat er bij Stelpstra nog steeds niet ingaat.

Bodem

De schades zijn ontstaan nadat de gasopslag anders gebruikt werd. "Het is nu nog een buffer. Voor extreme situaties. Maar het gaat steeds meer de kant op voor gewoon gebruik. Dan gaat het dus op en neer", doelt de provinciebestuurder op hoe vol de opslag wordt. "Dat betekent dus bodemveranderingen." Met alle gevolgen van dien, waarschuwt hij.

De provincie vreest voor een herhaling van de Groningse toestanden. Dat nu inwoners van Drenthe met schade van het kastje naar de muur worden gestuurd. "Dat moeten we voorkomen." De provincie kan daarin eigenlijk weinig doen. De staatssecretaris kan namelijk gewoon een besluit nemen. Of, zoals Stelpstra zelf zegt: "Wij kunnen niets. Alleen boos worden."

Regionaal probleem

Wat ze wel kan doen is het bij de staatssecretaris onder de aandacht brengen. En dat is nu dus gebeurd. In de brief schrijft de provincie dat het vullen van het gasveld is uitgesloten als de bewijslast bij de inwoners blijft.