Party Service Bruins in Coevorden stopt noodgedwongen

Joke Bruins (72) doet haar verhaal. "Eind maart is mijn man Herman overleden. En nu hebben we te horen gekregen dat mijn dochter Jacqueline (51) uitgezaaide longkanker heeft. Ze heeft nog maar een paar maanden te leven."Joke runde het bedrijf nu samen met haar dochter. “Alleen kan en wil ik het niet. We moeten er dus mee stoppen.” De komende tijd wil de familie Bruins genieten van de tijd die ze nog samen hebben.Party Service Bruins zat bijna 23 jaar lang aan het Modem in Coevorden. “Met mijn man ben ik in totaal bijna 54 jaar in de horecabranche werkzaam geweest”, zegt Joke Bruins. "In 1965 zijn we begonnen met Bar Dancing Stuupke aan de Bentheimerstraat in Coevorden. Daarna zaten we op de Dalerhof in Stieltjeskanaal."Op Tweede Pinksterdag, 10 juni, is Bruins voor het laatst open. Het huis, met bedrijfsruimte, staat sinds vandaag in de verkoop.