Medicijntekort kost Drentse apothekers veel tijd

Vooral het vinden van het geschikte alternatief kost veel tijd. "We moeten bijvoorbeeld overleggen met de arts voor een alternatief of kijken wat er nog meer mogelijk is."

IJzeren voorraad

Mangnus hoopt daarom vooral dat er een oplossing komt voor het probleem. De apotheker heeft haar hoop gevestigd op 'de ijzeren voorraad'. "Er wordt al langer gesproken over een ijzeren voorraad. Dat betekent dat er in Nederland een voorraad aan medicijnen voor 2,5 maand beschikbaar moet zijn. Dat zou een deel van het tekort moeten kunnen oplossen", vertelt ze.

Maar het liefst zien de apothekers dat er zo snel mogelijk iets verandert. "Je merkt dat andere apothekers in de buurt ook heel erg bezig zijn met zoeken naar oplossingen. In iedere apotheek is het een groot probleem. We zijn allemaal bezig met zoeken naar oplossingen voor de korte termijn, maar het zou fijn zijn als er ook een oplossing komt voor de lange termijn", legt Mangnus uit.

Zorg

Voor apothekers is het tijdrovend, maar voor de patiënt is het vooral vervelend, vindt Mangnus. "Het liefst willen wij de beste zorg leveren aan de patiënt. Wij vinden het vooral vervelend dat we de patiënt heel vaak 'nee' moeten verkopen." Vooral ouderen en kwetsbaren ervaren problemen wanneer ze andere medicijnen voorgeschreven krijgen dan ze gewend zijn. "Soms is het ingewikkeld als je veel verschillende medicijnen hebt. Als medicijnen er opeens anders uit zien, daardoor raken patiënten soms in de war of vinden ze het lastig om te begrijpen wat ze moeten slikken."

Oorzaak