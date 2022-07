Deel Mantingerzand minder gevoelig voor stikstofuitstoot dan gedacht

Het Mantingerzand is volgens de provincie Drenthe een gebied dat zeer gevoelig is voor stikstofuitstoot. Akkerbouwer Wiljo Hepping ontdekte dat de onderbouwing daarvan niet helemaal klopt.

Wiljo Hepping is akkerbouwer in Nieuweroord met een kleine tak vleesvarkens erbij. Zijn bedrijf grenst aan het Natura2000-gebied Mantingerzand. Volgens de beruchte kaart van minister Christianne van der Wal ligt zijn bedrijf in een gebied waar 70 tot 95 procent minder stikstof moet worden uitgestoten. Het is volgens hem onmogelijk om minder stikstof uit te stoten, want zijn gewassen hebben stikstof nodig om te groeien. De provincie heeft die kaart al van tafel geveegd, maar zijn toekomst blijft onzeker.

Stikstofgevoelige zure vennen

Hepping keek in het stikstofmodel van de overheid, Aerius, hoe het er voor staat in het Mantingerzand. De provincie Drenthe heeft de gegevens daarvoor aangeleverd. Het Mantingerzand is volgens Aerius zeer gevoelig voor de neerslag van stikstof. Er zijn zure vennen, heide schraal grasland en zandverstuivingen. Hepping vroeg de provincie Drenthe om de onderbouwing van die gegevens met een Wob-verzoek. En uit de gegevens die hij ontving blijkt dat de onderbouwing niet klopt.

De akkerbouwer kreeg een rapport van Natuurmonumenten uit 2008 waarin staat dat de zure vennen zijn aangemerkt als open water. En ook het heide schraal grasland en de zandverstuivingen blijken nauwelijks voor te komen op de kaart in het document. Hij heeft dit gemeld bij de provincie.

De provincie gaat de kaart aanpassen, zegt gedeputeerde Henk Jumelet: "We hebben gezien dat de kaart niet goed is ingekleurd en ingetekend. En dat betekent dat we er nog eens goed naar gaan kijken of de natuur die het kaartje meldt wel echt aanwezig is. We gaan voor de juiste kaarten en de juiste manier van het beschrijven van de natuur. Dat is van groot belang."

Weinig gevolgen

Voor de uitvoering van de stikstofplannen van het kabinet heeft de fout volgens Jumelet geen gevolgen. "De consequenties zijn er eigenlijk niet, omdat we naar het geheel kijken. Bij de stikstofaanpak nemen we geen onomkeerbare besluiten. Sowieso waren we dan gaan kijken of het klopt. Dat hebben we toegezegd aan de Provinciale Staten en de boeren die het betreft. Met elkaar moeten we kijken hoe we het beste plan voor Drenthe kunnen maken."

Hepping zegt dat Jumelet daarover dan wel gelijk mag hebben, maar dat de stikstofdoelen door de lagere stikstofgevoeligheid van het Mantingerzand een stuk makkelijker zijn te halen. Want de kwetsbaarheid van het gebied wordt dan deels minder. Dat zou kunnen betekenen dat de vermindering van stikstofuitstoot voor boeren rond het Mantingerzand naar beneden zou kunnen.

Elders ook fouten?

De akkerbouwer zegt dat hij ook fouten heeft gevonden in Aerius met betrekking tot het Dwingelderveld. "Voor 68 hectare is hier aangemerkt dat het niet bekend is wat er precies voor planten groeien en toch is bepaald dat het om een van de meest kwetsbare gebieden gaat wat betreft stikstofuitstoot."