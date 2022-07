Provincie geeft musea een zetje in de goede richting met subsidie

Kleine en middelgrote musea die willen investeren in vernieuwing kunnen een steuntje in de rug krijgen van de provincie. Voor hen is het mogelijk een subsidie aan te vragen van maximaal 25.000 euro.

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld verbetering van het museumgebouw, het inrichten van een vaste nieuwe expositie, een andere looproute of het creëren van een horecapunt of winkel. De provincie heeft een potje beschikbaar van in totaal een kwart miljoen euro. De subsidie loopt vanaf september dit jaar tot halverwege november 2024.

Inschrijven Museumregister

Daarnaast is er ook geld beschikbaar om kleine musea zich te laten registreren in het Museumregister Nederland. Volgens de provincie is inschrijving nu te kostbaar voor deze groep. Per direct is het mogelijk 3.000 euro te krijgen om kosten te vergoeden. Inschrijving moet leiden tot meer professionalisering, zo is de overtuiging.