Hoofd Duits-Nederlands tankbataljon: 'Extra geld nodig om verschillen te overbruggen'

Maakte de Nederlandse basis, die er niet goed voor stond op het gebied van Defensie, het lastig om samen te werken met Duitsland?

"Nee, ik denk dat de samenwerking zich al had uitbetaald. Nederland heeft natuurlijk een lange samenwerking met Duitsland. Het voorbeeld van 1 GNC, het eerste Duits-Nederlandse corps dat is al vanaf 1995 opgericht. Bij die eerste samenwerkingsverbanden zie je dat het een succesformule is. Dat is onafhankelijk van geld want we hebben uiteindelijk dezelfde doelstellingen: zo effectief mogelijk onze opdracht uitvoeren."

Waarom moet er dan nog geld bij? Wat moet er nog beter?

Volgens Schillemans zijn er processen die in Nederland en Duitsland van elkaar afwijken. Soms is het verschil te groot. "De logistiek kan effectiever en efficiënter ingericht worden. Dat kan alleen maar als we die twee systemen beter op elkaar laten aansluiten."

Het overbruggen van verschillen gaat over zowel materieel als personeel. "Voor mij bestaat er niet zoiets als 'de Nederlander' of 'de Duitser', maar we zien wel een verschil in filosofie en processen. Waar de Duitser over het algemeen vrij gestructureerd en ook vrij hiërarchisch werkt, zijn wij veel persoonlijker gericht en is onze creativiteit misschien wat beter. Als we die twee samen combineren dan krijg je het beste uit twee werelden. Dan zijn we ook in staat, 'organize as you fight', om in het veld samen te werken."

Hoe ver mag de samenwerking gaan? Nederland en specifiek kazernes in het Noorden hebben moeite met het vullen van de openstaande vacatures. Kunnen bijvoorbeeld Duitse militairen helpen met het invullen daarvan?

Schillemans lacht. "Nee, dat gaat niet gebeuren. Daarvoor hebben we onze grondwettelijke taken. Zowel de Duitse als de Nederlandse kant op. Je hebt dan ook een Nederlands en een Duits paspoort nodig." Hij wijst op de grondwet waarin staat dat je alleen het Nederlandse leger mag dienen met een Nederlands paspoort, anders dan zoals dat bijvoorbeeld in België is geregeld. "Maar de vacatures vullen met Duitse militairen is ook niet nodig in mijn ogen. Doordat we al zoveel samenwerken en we ook samen ingezet kunnen worden, zijn deze opdrachten samen uit te voeren."

De samenwerking met Duitsland startte in 2016 met de inval van De Krim. Nu in 2022 vlak na de inval in Oekraïne komt er extra geld voor Defensie beschikbaar. Zijn dit soort gebeurtenissen eerst nodig voordat er richting wordt bepaald?