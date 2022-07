Omwonenden gasopslag Norg delen zorgen met staatssecretaris: 'Tempo maken'

Omwonenden van de gasopslag Norg zijn 'niet helemaal tevreden' over het gesprek dat zij dinsdagmiddag voerden met staatssecretaris Hans Vijlbrief. De politicus sprak deze week met onder meer de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een in het Groningse Niezijl. Over de gesprekken liet Vijlbrief zelf niets los.

Inwoners, procesbegeleider Leendert Klaassen en burgemeester Klaas Smid: allen togen ze dinsdag naar Niezijl om in gesprek te gaan met Hans Vijlbrief. Alleen Wisse Hummel, voorzitter van de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een, wilde iets kwijt over de gesprekken die in dorpshuis 't Schanshuus werden gevoerd.

Ongelijkheid

"Het is goed dat ons de kans werd geboden onze zorgen te uiten", sprak Hummel na zijn gesprek met Vijlbrief. Volgens Hummel was de staatssecretaris 'ontvankelijk' voor de zorgen van inwoners. "Maar een oplossing is niet geboden. Dat hadden we ook niet verwacht."

Met 'oplossing' verwijst Hummel naar de afhandeling van schades rondom de gasopslagen. Nog steeds is er sprake van ongelijkheid onder schademelders, waarvan de een wel op een vergoeding kan rekenen en de ander niet.

'Duurt lang'

De problemen rondom de gasopslagen worden straks via 'omgevingstafels' nogmaals in kaart gebracht. Leendert Klaassen begeleidt dat proces. Aan de omgevingstafels komen omwonenden, ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld en de NAM te zitten.

Maar volgens de Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een zijn de problemen al lang in kaart gebracht. Zij vreest dan ook vertraging. "Wij wijzen het initiatief van de omgevingstafels niet af, maar hopen dat het niet nog meer tijd in beslag neemt dan het al doet. Het duurt namelijk wel héél lang", aldus Hummel.

Klaassen wilde na afloop van het gesprek niets kwijt over de omgevingstafels en de invulling daarvan.

Conclusie

Wat al wel duidelijk is, is dat er een onderzoek komt naar de conclusies van onderzoeksbureau TNO, de Technische Universiteit Delft en Deltares. Op basis van die onderzoeken is de omgekeerde bewijslast ingeperkt in Noord-Drenthe.