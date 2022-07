Als 24-jarige tussen dertig senioren wonen: een experiment in Assen

Als 24-jarige studente toegepaste gerontologie (studie naar het ouder worden) tussen dertig senioren wonen. Rosalie Boter uit Gieten deed het voor een jaar en dat pakte voor iedereen goed uit.

Woningcorporatie Actium ging het experiment samen met Boter aan, om te onderzoeken wat voor effect het heeft als verschillende generaties in een seniorenflat wonen. Veel ouderen verhuizen naar een seniorencomplex in de hoop op een socialer leven, blijkt uit onderzoek. Maar in de praktijk valt dit nog wel tegen.

Intergenerationeel wonen

Contact leggen met buren en deze contacten onderhouden blijkt lastig. Kan een jongere hier iets in betekenen en zo ja, wat? Wat levert het op als een jongere tussen ouderen in een seniorenflat woont? Ontstaat er meer verbinding, doordat een jongere andere initiatieven neemt? Dat zijn vragen waar Actium graag een antwoord op wilde, daarom werd de hulp van Boter ingeschakeld.

Jos Kruit is teammanager wijken en hij is erg enthousiast over het project. "We zijn heel positief over de uitkomsten. Eigenlijk meer dan we hadden gehoopt, want we wisten niet wat we konden verwachten. We vroegen ons af of het wel goed ging tussen de bewoners en Rosalie en of ze wel een jong iemand vertrouwden. Gelukkig pakte dat allemaal goed uit."

Actium wil zijn bewoners graag een thuis bieden. En daar kan dit project volgens Kruit bij helpen. "Het gaat daarbij vooral om de kleine dingen. Dat de bewoners elkaar leren kennen en misschien wel koffie gaan drinken met elkaar. Dat heeft Rosalie nu bereikt met dit project. Zo is de entreehal nu een ontmoetingsplek en is er een bewonerscommissie opgericht."

'Zoals een knopje van de radio aandrukken'

In september 2021 verhuisde Boter naar de Fabriciusflat. "Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt waarom ik hier woonde. De meeste buren vonden het een mooi idee dat ik bij hen kwam wonen en bijna overal was ik welkom voor een kop koffie. Na een paar weken kreeg ik de eerste vragen om hulp, zoals even helpen het knopje aan te drukken omdat ze de radio niet harder kregen. Het zijn kleine dingen, maar die hebben een grote meerwaarde voor de bewoners en ouderen."

Wat voor Boter vooral duidelijk werd tijdens haar verblijf is dat eenzaamheid onder ouderen echt een probleem is. "Na het voorstellen was het ijs al snel gebroken en zat ik bij iedereen ruim een uur koffie te drinken. Er kwamen resultaten naar boven waar anders misschien niemand achter was gekomen of mensen niet hadden uitgesproken."

Ze startte samen met de flatbewoners een bewonerscommissie. "Daar hadden ze wel eens van gehoord, maar het was nooit echt van de grond gekomen. Het geeft veel voldoening om zoveel te kunnen betekenen voor de bewoners. Het gaat van een kop koffie drinken, hulp bij het opstellen van een brief, een wandeling maken tot een boodschap doen."

Een groot feest

Als waardering en herinnering aan de leuke tijd, kreeg Boter een bedankje van de bewoners. Onder luid applaus onthulden ze een bord dat in de hal van de flat hangt. "Met jouw kennis in je vakgebied was je een steun en toeverlaat voor veel bewoners in de Jan Fabriciusflat", zo staat op het bord.

"Het was gewoon een groot feest het hele jaar. Ik mis het nu al ontzettend", bedankte Boter de bewoners op haar beurt.