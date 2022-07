Geen huurverhoging voor sportverenigingen in Assen

Sportverenigingen in Assen die een sporthal huren van de gemeente, krijgen geen huurverhoging in het nieuwe sportseizoen. Het college van B&W heeft besloten om ook dit jaar af te zien van de verhoging.

Vanwege de coronapandemie zijn de huren van sportaccommodaties in de afgelopen jaren ook niet verhoogd. De bedoeling was om dit jaar de huurprijzen te verhogen, maar het college ontziet de verenigingen opnieuw vanwege maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De gemeente dekt de kosten uit de zogenoemde 'reserve corona'.

Volgens wethouder Albert Smit is het besluit in lijn met de ambitie van het college om geen drempels te hebben voor deelname aan sportactiviteit: "Als we de huren nu zo fors zouden verhogen, werkt dat direct door in de contributies. Dat zou in deze dure tijd, waarin mensen toch al meer op hun uitgaven moeten letten, net de druppel kunnen zijn om te stoppen met sporten. En dat willen we zeker niet."